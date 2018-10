Hilfsorganisationen sind bewusst oder unbewusst Komplizen der Schlepper. Italiens Innenminister Matteo Salvini

Das Schicksal der "Lifeline" ist derweil weiter ungewiss. Salvini bekräftigte am Montag, dass das Schiff keine Genehmigung zum Anlegen in Italien erhalten werde. Die Hilfsorganisationen seien "bewusst oder unbewusst Komplizen" der Schlepper. Salvini war am Montag zu einem Überraschungsbesuch nach Libyen gereist, wo er sich für Flüchtlings-Aufnahmezentren jenseits der südlichen Grenze Libyens aussprach.



Bei einer Pressekonferenz in Rom nach seiner Rückkehr wies er Forderungen von Frankreich und Spanien zurück, wonach Asylbewerber in geschlossenen Aufnahmezentren in Italien bis zum Ende ihres Asylantrags untergebracht werden sollten. Rom fürchtet, dass Italien damit zum "Flüchtlingslager für ganz Europa" werden könnte. Salvini griff Frankreich auch erneut verbal an.