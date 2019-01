Die "Sea-Watch 3" hatte 47 Migranten aufgenommen. Archivbild

Die Migranten an Bord des blockierten Rettungsschiffs der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch dürfen nach fast zwei Wochen an Land. Sieben EU-Länder hätten sich zur Aufnahme von Migranten bereiterklärt, sagte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. Auch Deutschland will Geflüchtete von dem Schiff aufnehmen.



Die "Sea-Watch 3" hatte am 19. Januar vor Libyen 47 Migranten aufgenommen. Italien pocht seit langem auf eine gerechte Verteilung der Migranten auf andere EU-Staaten.