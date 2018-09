Continental hat erneut seine Prognose nach unten korrigiert. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Vorstand des Autozulieferers Continental hat seine Spitzenmanager in scharfen Worten zu verstärkten Anstrengungen aufgefordert. "Unsere derzeitige, geschäftliche Situation ist sehr ernst", heißt es in einem Brief. Der Vorstand kündigt auch personelle Änderungen im Management an. Das Schreiben richtete sich an weltweit etwa 400 Führungskräfte.



Der Konzernumsatz dürfte 2018 bei 46 Milliarden Euro vor Währungseffekten liegen - und nicht wie zuvor angekündigt bei 47 Milliarden Euro.