Frauen brauchen keinen Feiertag, der ihnen gönnerhaft gewährt wird. Es ist sogar ein Rückschritt. Die Gleichberechtigung steht längst im Grundgesetz. Artikel 3, Absatz 2: Der Staat muss auf die Beseitigung von Nachteilen hinwirken. Parität ist gesellschaftlicher Konsens. Und? Tut endlich etwas dafür! Dass mehr Frauen in die Politik gehen, dass sie in ihrem Beruf nicht an der gläsernen Decke hängen bleiben, dass sie nicht allein vor die Wahl gestellt sind: Kind oder Beruf? Dauerteilzeit oder Dauerspagat mit schlechtem Gewissen? Das sind handfeste Aufgaben.



Da geht es um mehr Kitaplätze, um Hortplätze für Grundschulkinder. Da geht es um gleiche Löhne bei gleicher Arbeit. Undundund. Blumen und Schokolade helfen da ganz wenig. Wirklich. Auch nicht gegen Diskriminierung, die in vielen scheußlichen Geschichten bei #aufschrei und #metoo ans Licht kam.