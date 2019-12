An der Spitze der Liste der ambitioniertesten Länder steht zum dritten Mal in Folge Schweden, gefolgt von Dänemark und Marokko. Schwedens hohe CO2-Steuer wirkt, die erneuerbaren Energien werden ausgebaut, die Skandinavier wollen schon 2045 komplett klimaneutral sein, also netto keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre abgeben. Dänemark stieg im Vergleich zum Vorjahr um zehn Plätze auf. Dabei schlug vor allem ein geplantes Klimagesetz zu Buche, mit dem die Treibhausgase um 70 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 1990 reduziert werden sollen.