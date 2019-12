Greta Thunberg sagte, politische Entscheidungsträger versuchten immer noch, vor ihrer Verantwortung davonzulaufen: "Wir müssen dafür sorgen, dass sie das nicht tun können."



Verhandelt wurde am Freitag noch über alle wichtigen Punkte: Die Abschlusserklärung, Geld für Klimaschäden in ärmeren Ländern und Regeln für den Handel mit Klimaschutz-Gutschriften. Am Nachmittag wurde in einer Plenarsitzung deutlich, dass die Forderungen der Staaten noch weit auseinander lagen.



Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan zeigte sich entsetzt über die Entwürfe für Beschlüsse, die in der Nacht erarbeitet worden waren.