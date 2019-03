Der CSU-Europapolitiker und EVP-Fraktionschef, Manfred Weber.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Europäische Volkspartei will nach den Worten ihres Fraktionschefs Manfred Weber nun doch nicht darauf dringen, bereits in der kommenden Woche im EU-Parlament über die Copyright-Reform abzustimmen. "Die Abstimmung über dieses Urheberrecht findet Ende März statt, so wie geplant, und wird auch nicht geändert werden", sagte der CSU-Politiker.



Das Parlamentsvotum ist für Ende März angesetzt. Vorher - am 23. März - wollen Kritiker der Reform in mehreren EU-Ländern auf die Straße gehen.