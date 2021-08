Das ist auch der Grund, warum 3G in solchen Bereichen nicht gilt, die wichtig für die Grundversorgung sind. Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Lebens im Supermarkt zu besorgen, muss uneingeschränkt - also ohne Test - möglich bleiben. Das gilt auch für die Mobilität. Mit Bus und Bahn von A nach B zu kommen, ist ein so grundlegendes Bedürfnis, dass der Staat hier keine Testpflicht anordnet.