Die «Costa Smeralda» liegt im Hafen

Quelle: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Auf einem Kreuzfahrtschiff in Italien hat sich der Verdacht auf das Coronavirus nicht bestätigt. Tests bei den betroffenen Passagieren seien negativ, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. Die Menschen dürfen nun von Bord.



Tausende Passagiere auf der "Costa Smeralda" saßen an Bord stundenlang fest. Eine Touristin aus Macao hatte über Fieber geklagt. Sie und ihr Mann wurden isoliert und auf das Virus untersucht. Über 6.600 Menschen durften im Hafen von Civitavecchia nicht an Land.