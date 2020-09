Angehörigen-Protest in Rom

Quelle: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

In zahlreichen Gefängnissen in ganz Italien ist es inmitten der Coronavirus-Krise zu heftigen Protesten mit mehreren Toten gekommen. Das teilte die Gefängnisverwaltung mit. Die Gewerkschaft der Gefängnispolizei sprach von Aufständen in 27 Anstalten.



Grund für die Proteste seien auch Maßnahmen gegen das Coronavirus, berichtet die Organisation Antigone, die sich für Gefangenenrechte einsetzt. So seien Besuche von Angehörigen sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten ausgesetzt worden.