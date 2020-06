Rom beschließt Milliardenpaket

Die fast menschenleere Piazza Gae Aulenti.

Quelle: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Die italienische Regierung hat im Kampf gegen die Coronavirus-Krise Hilfspakete in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro beschlossen. Das sagte Premierminister Giuseppe Conte vor der Presse in Rom. Nicht alles davon sei als Sofortmaßnahme geplant.



"Wir haben eine außerordentliche Summe von 25 Milliarden eingeplant, die nicht als Ganzes sofort verwendet werden soll. Sie könnte aber nötig werden, so Conte. Das Geld der Regierung soll nach Medienberichten eingesetzt werden, um das Gesundheitswesen zu stärken.