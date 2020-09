Eine Frau mit Mundschutz steht vor einer Apotheke in Rom.

Quelle: Alfredo Falcone/LaPresse via ZUMA Press/dpa/Bild vom 11.03.2020

In Italien ist die Zahl der Toten im Zuge der Coronavirus-Krise auf mehr als 1.000 gestiegen. Das teilte der Zivilschutz in Rom mit. Am Vortag waren es noch 827 Tote. Die Zahl der Infizierten stieg derweil auf mehr als 15.000 - etwa 2.500 mehr als am Vortag.



Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat Italien seine Sperrmaßnahmen erneut deutlich verschärft. Seit dem Morgen bleiben die Geschäfte landesweit geschlossen. Es gibt nur wenige Ausnahmen: Lebensmittelläden, Apotheken, Tankstellen und Kioske dürfen öffnen.