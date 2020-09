Die Wall Street in New York. Archivbild

Die panikartige Stimmung unter den Anlegern ist von den übrigen Weltbörsen an die New Yorker Wall Street übergeschwappt. Neben der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus belastete ein Ölpreiseinbruch nach dem Scheitern von Verhandlungen führender Ölstaaten die Stimmung am US-Aktienmarkt.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial brach zum Handelsstart um 7,2 Prozent auf 24.016,07 Punkte ein. Damit hat sich der vor einigen Tagen begonnene Ausverkauf an den Börsen beschleunigt.