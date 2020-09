Berliner Staatsoper unter den Linden (Archiv)

Quelle: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

Zur Eindämmung des Coronavirus werden alle geplanten Veranstaltungen in den großen Sälen der staatlichen Theater, Opern- und Konzerthäuser in Berlin abgesagt. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) teilte mit, dieser Beschluss gelte vorerst bis zum Ende der Osterferien, also bis zum 19. April. Er empfehle auch den großen Privattheatern so zu verfahren.



Für Veranstaltungen in kleineren Häusern und Sälen bis zu 500 Zuschauern liege die Risikobewertung zunächst bei den jeweiligen Einrichtungen.