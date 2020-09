Die Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt/Dosse.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Nach einem Coronavirus-Verdacht an einer Brandenburger Schule befinden sich 4.000 bis 5.000 Menschen in häuslicher Quarantäne, sagte Dieter Fuchs, Amtsdirektor der Kleinstadt Neustadt/Dosse.



Lehrer einer Gesamtschule in Neustadt/Dosse (Kreis Ostprignitz-Ruppin) hatten Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Berlinerin. Daraufhin ordnete das Gesundheitsamt die häusliche Isolation an. Das betrifft laut Behörde die Schüler der Gesamtschule, Lehrer, Verwaltungsmitarbeiter und die Angehörigen.