Wahlvorbereitung im Thüringer Landtag

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Der Coronavirus-Verdacht bei einem Abgeordneten der Thüringer CDU-Landtagsfraktion hat sich nicht bestätigt. Das teilte das Landesgesundheitsministerium in Erfurt mit. Für ihn sei keine weitere Quarantäne notwendig. Damit kann die für diesen Mittwoch geplante Ministerpräsidentenwahl stattfinden.



Einen Monat nach dem Desaster bei der Ministerpräsidentenwahl will sich der frühere Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) wieder zur Wahl stellen. Für die AfD tritt Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke an.