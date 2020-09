Die «Aida Aura» in Haugesund/Norwegen

Quelle: Tor Andre Johannessen/NTB scanpix/dpa

Für die Passagiere des deutschen Kreuzfahrtschiffs "Aida Aura" ist eine 24-stündige Quarantäne aufgehoben worden. Das Schiff lag wegen des Verdachts einer möglichen Coronavirus-Infektion bei zwei Passagieren in einem norwegischen Hafen fest.



Die beiden Passagiere wurden von Bord gebracht und getestet, während die anderen Schiffsgäste zunächst an Bord bleiben mussten. Der Test verlief negativ, sagte ein Arzt der Gemeinde Haugesund. An Bord des Schiffes sind 1.200 Passagiere.