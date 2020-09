Mitarbeiter tragen Mundschutz beim Produzieren von Schutzanzügen.

Quelle: Lin Shanchuan/XinHua/dpa

China hat den bisher stärksten Anstieg von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und Todesfällen innerhalb eines Tages gemeldet. An der Lungenkrankheit seien erneut 57 Menschen gestorben, teilte die Gesundheitskommission in Peking mit. Damit sind nun offiziell 361 Todesfälle in China zu beklagen.



Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg den Angaben zufolge um 2.829 auf 17.205. Weltweit sind rund 180 Fälle in etwa zwei Dutzend Ländern bestätigt. In Deutschland ist das Virus bei zehn Menschen nachgewiesen.