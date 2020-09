Kreuzfahrtschiff "MSC Opera". Archivbild

Quelle: Claudio Bresciani/SCANPIX SWEDEN/dpa

Das Kreuzfahrtschiff "MSC Opera" mit über 2.000 Menschen an Bord ist wegen möglicher Coronavirus-Gefahr in mehreren Mittelmeer-Häfen auf Probleme gestoßen. Das Schiff lief inzwischen in Messina auf Sizilien ein, so die Nachrichtenagentur Ansa. Allerdings waren sich die Behörden dort nicht einig, ob die Passagiere an Land gehen sollten.



Zuvor hatte Maltas Regierung die "MSC Opera" aus Furcht vor dem Coronavirus abgewiesen. Man habe damit auf Befürchtungen reagiert, obwohl es auf dem Schiff keinen nachgewiesenen Fall gebe.