Coronavirus: Was Arbeitnehmer beachten müssen

Nein. Den Arbeitsort bestimmt der Arbeitgeber. Wenn das im Arbeitsvertrag nicht anders geregelt ist und sich der Arbeitgeber nicht darauf einlässt, dass der Arbeitnehmer von zuhause aus arbeitet, dann bleibt der Arbeitnehmer verpflichtet, in den Betrieb zu kommen. Das gilt auch dann, wenn er befürchtet, sich anzustecken. Wenn der Arbeitnehmer nicht zur Arbeit kommt, können die normalen arbeitsrechtlichen Konsequenzen folgen: erst Abmahnung und dann Kündigung.



Solange das Coronavirus von einer staatlichen Behörde nicht mit einer bestimmten Gefahrenstufe qualifiziert wird, muss der Arbeitnehmer ganz normal zur Arbeit kommen. Anders sieht es aus, wenn er nachweisen kann, dass die Ansteckungsgefahr an seinem Arbeitsplatz konkret gegeben ist. Das dürfte sich aber in den meisten Fällen schwierig gestalten.