Passanten mit Einkaufstaschen in Berlin.

Quelle: Elisabeth Rahe/dpa/Archivbild

Nach einem optimistischen Start ins neue Jahr hat sich die Stimmung der Verbraucher in Deutschland wieder etwas verschlechtert. In seinem monatlich ermittelten Konsumklimaindex prognostiziert der Nürnberger Marktforscher GfK für März einen Rückgang um 0,1 Punkte auf 9,8 Zähler.



Als Grund für die Entwicklung nannte das Unternehmen die Verunsicherung durch die Ausbreitung des Coronavirus. Wegen der starken Verflechtung der Wirtschaft könne dies auch Auswirkungen auf Unternehmen in Deutschland haben.