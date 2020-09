Eine Aufnahme des neuartigen Coronavirus. Symbolbild

Quelle: ---/NIAID-RML/AP/dpa

In Bremen gibt es den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Es handele sich um eine Frau, die sich bis Donnerstag im Iran aufgehalten habe, teilte der Senat mit.



Zuvor war bekannt geworden, dass es in Hamburg einen zweiten bestätigten Fall der Infektion gibt. Für ganz Deutschland zählte das Robert-Koch-Institut bis Samstagvormittag 66 nachgewiesene Infektionen, hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Zusätzliche Fälle wurden im Laufe des Tages gemeldet.