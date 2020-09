Das chinesische Coronavirus.

Quelle: Center for Disease Control/epa/dpa

In China nimmt die Zahl der nachgewiesenen Faälle von Lungenkrankheit zu. Mittlerweile ist die Zahl erfasster Todesfälle um weitere drei auf neun gestiegen. Mit 440 Fällen waren im Land zudem gut 100 bestätigte Infektionen mehr als noch am Vortag erfasst. Erstmals wurde auch ein Nachweis in den USA gemeldet.



Die Krankheit war zuvor in vier Ländern nachgewiesen worden. In Thailand gibt es mit jetzt vier Fälle. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihren Notfallausschuss einberufen.