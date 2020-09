Aufgrund des Coronavirus sucht der Krisenstab in NRW nun 300 Karnevalsbesucher.

Quelle: Marijan Murat/dpa

In Nordrhein-Westfalen sind zwei weitere Personen nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Im Zuge der Überprüfung von Kontaktpersonen des erkrankten Ehepaares aus der Gemeinde Gangelt hätten sich zwei neue bestätigte Covid-19-Fälle ergeben, teilte der Kreis Heinsberg mit.



Das Ehepaar habe in den vergangenen Tagen mit sehr vielen Menschen Kontakt gehabt, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Die Frau hat demnach als Kindergärtnerin noch bis Freitag gearbeitet. Zudem haben beide an einer Karnevalssitzung teilgenommen. Der Corona-Krisenstab in NRW sucht jetzt 300 Besucher der Sitzung.