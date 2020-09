Coronavirus.

Quelle: ---/NIAID-RML/AP/dpa/Archivbild

In Berlin ist erstmals ein Patient nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit. Die Person werde stationär isoliert. Der zuständige Amtsarzt hat mit der Nachverfolgung der Kontaktpersonen begonnen.



Mehr Details gab die Senatsverwaltung auf Anfrage nicht bekannt. In Deutschland sind bislang über 130 Infektionen mit Sars-CoV-2 bekannt, das die Lungenerkrankung Covid-19 verursachen kann. Insgesamt sind nun zehn Bundesländer betroffen.