Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

In Sachsen ist erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelt sich um einen Rentner aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, wie der Sprecher des Landratsamtes in Pirna sagte. Der Mann gehörte zu einer Gruppe von Busreisenden, die aus Italien zurückgekehrt war.



In Deutschland sind inzwischen in zwölf der 16 Bundesländer Infektionen registriert. Lediglich im Saarland und einigen ostdeutschen Bundesländern gab es zunächst keine Meldungen.