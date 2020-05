Ursula von der Leyen stellt an diesem Mittwoch ihren Wiederaufbauplan vor, der in den Grundzügen den Plänen aus Berlin und Paris entspricht, so viel ist bekannt. Auch die EU-Kommission will der Aufbaufonds mit dem nächsten siebenjährigen EU-Budget verknüpfen und mehrere Hundert Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufnehmen.