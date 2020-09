Nach der rasanten Verbreitung des neuartigen Coronavirus in den vergangenen Tagen in Südkorea hat die Regierung die höchste Warnstufe für Infektionskrankheiten ausgerufen. Präsident Moon Jae-In gab die Entscheidung laut seinem Büro am Sonntag bekannt.



In einigen Tagen werde ein "kritischer Moment" erreicht sein, sagte Moon. Die Zentralregierung wie auch die Lokalregierungen sollten nicht zögern, beispiellose Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Erreger sei auf fünf gestiegen.