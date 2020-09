Coronavirus.

Quelle: IVDC/China CDC via GISAID/dpa

Ein Verdacht auf die erste Infektion mit dem neuen Coronavirus in Berlin ist ausgeräumt worden. "Uns lag die Information eines Verdachts des Coronavirus 2019-nCoV der DRK-Kliniken Mitte vor. Der Test zu diesem Verdachtsfall fiel heute negativ aus", teilte eine Sprecherin der Gesundheitsverwaltung mit.



Demnach handelte es sich um eine Frau, die mit Symptomen in ein Krankenhaus gekommen war, wie Staatssekretär Martin Matz der "Bild" sagte. Bisher gibt es keinen bestätigten Fall in Deutschland.