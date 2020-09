Eine Maschine der British Airways steht am Flughafen. Archivbild

British Airways stellt wegen des Coronavirus die Direktflüge zwischen Großbritannien und China ein. Dies gelte ab sofort, teilte die Fluggesellschaft mit. Damit folge sie Reisewarnungen des britischen Außenministeriums.



"Die Sicherheit unserer Kunden und unserer Besatzung hat immer Priorität", hieß es. Die Airline bietet täglich Flüge von London-Heathrow nach Peking und Schanghai an. In China steigt die Zahl der Patienten mit der Lungenkrankheit an. In Großbritannien wurden bislang noch keine Fälle nachgewiesen.