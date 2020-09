Medizinisches Personal in Wuhan.

Quelle: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

Die Bundesregierung will wegen der Ausbreitung des Coronavirus in China weitere Bürger und ihre Angehörigen aus Wuhan zurück nach Deutschland holen. Das bestätigte das Auswärtige Amt.



Es gebe in Wuhan "einzelne Personen", die sich erst nach dem Rückholflug am Samstag gemeldet oder es nicht zum Flughafen geschafft hätten. Laut "Spiegel" befinden sich in der Region noch rund 20 Deutsche. Möglicherweise sollen sie in einer Maschine mitreisen, die eine größere Gruppe von britischen Staatsbürgern ausfliegen soll.