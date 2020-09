24 dieser Todesfälle wurden demnach in Hubei verzeichnet, zwei weitere in der an Russland angrenzenden Nordostprovinz Heilongjiang und der nördlichen Provinz Hebei. Insgesamt stieg die Zahl der Erkrankungen durch den Erreger in China laut der offiziellen Zwischenbilanz um etwa 160 auf insgesamt rund 830 bestätigte Fälle.