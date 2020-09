WHO in Genf: Weiter keine Notlage

Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verzichtet trotz der Ausbreitung einer neuen Lungenkrankheit in China weiter auf das Ausrufen einer "gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite". Allerdings könnte sich die Situation noch zu einer "Notlage" entwickeln, sagte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Die Behörden in China hatten zuvor mit beispiellosen Maßnahmen auf das Coronavirus reagiert und mehrere Großstädte abgeschottet. Die Zahl der Todesfälle stieg unterdessen von 17 auf 18.