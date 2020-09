Eine Passantin in New York trägt einen Mundschutz.

Quelle: Bebeto Matthews/AP/dpa/Bild vom 03.03.2020

Im US-Bundesstaat New York gilt wegen des Coronavirus nun der Notstand. Derzeit gebe es 76 bestätigte Fälle, sagte Gouverneur Andrew Cuomo in der Hauptstadt Albany. In dem Staat leben knapp 20 Millionen Menschen, davon 8,5 Millionen in der Metropole New York City.



In den USA ist ein Notstand in erster Linie ein wichtiger bürokratischer Akt, weil Zuständigkeiten von der Bundesebene an regionale und lokale Behörden verlagert werden. Damit können unter anderem Gelder und andere Hilfsmittel schneller mobilisiert werden.