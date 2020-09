Coronavirus - Universität Göttingen

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Das Coronavirus breitet sich weiter aus: Binnen eines Tages kamen allein in den sechs am stärksten betroffenen Bundesländern mehr als 200 neue Infektionsfälle hinzu. Dies ergibt sich aus Mitteilungen der Behörden - verglichen mit den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag.



Vom RKI gab es keine neuen Fallzahlen zur Entwicklung im Bund. Grund ist eine technische Umstellung. Neue Zahlen gebe es wohl erst am Mittwochmorgen. Die letzte Fallzahl stammt vom Montag und beträgt 1.139.