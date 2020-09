Jens Spahn spricht bei einer Pressekonferenz.

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus im Norden Italiens bereitet sich die Bundesregierung auch auf eine gravierendere Lage in Deutschland vor. "Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).



"Deshalb müssen wir damit rechnen, dass sie sich auch in Deutschland ausbreiten kann." Die "sehr, sehr dynamische Lage" deute darauf hin, dass sich das Virus ausbreite. Angesichts von 16 Infektionsfällen sei es noch möglich, Betroffene zu isolieren und zu behandeln.