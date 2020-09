Wer mit dem Virus infiziert wird, kann - muss nicht - die Lungenkrankheit Covid-19 bekommen. In den meisten Fällen verläuft die Krankheit harmlos, sie kann aber auch zum Tode führen. Im Unterschied zu Italien, Südkorea und vor allem China hat es in Deutschland aber noch keine Todesfälle gegeben. Ein Deutscher starb auf einer Ägypten-Reise an der Viruserkrankung.