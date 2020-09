Die Gesundheitsminister von Deutschland, den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada verabredeten derweil "ein so weit als möglich abgestimmtes Vorgehen bei den Reisebestimmungen und Vorsichtsmaßnahmen", wie das Bundesgesundheitsministerium am Montagabend in Berlin mitteilte. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte, dass "eine angemessene Reaktion auf das Virus nur international und europäisch abgestimmt erfolgen" könne.