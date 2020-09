St Patrick Days in Dublin (Archiv)

Irland streicht wegen des Coronavirus landesweit alle Paraden zum St. Patrick's Day. Das bestätigte Premierminister Leo Varadkar in Dublin. Die Republik Irland hat bislang etwas über 20 Infektionen mit Sars-CoV-2 registriert.



Am 17. März jährt sich der Todestag des heiligen Patrick (um 385-461), der im 5. Jahrhundert an der Verbreitung des christlichen Glaubens auf der "Grünen Insel" beteiligt war. Irische Auswanderer brachten die Feiern zu Ehren ihres Nationalheiligen auch in die USA.