Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel.

Quelle: Haim Zach/GPO/dpa/Bild vom 11.03.2020

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu zur Bildung einer Notstandsregierung aufgerufen. Eine solche Regierung solle für eine begrenzte Zeit eingerichtet werden, "um das Leben Zehntausender zu retten".



"Was wir brauchen, ist nationale Verantwortung", so Netanjahu. Man dürfe gegenwärtig nur an das Wohl des Staates denken und die Gesundheit seiner Bürger. Auch nach drei Wahlen binnen eines Jahres herrscht in Israel weiter eine politische Pattsituation.