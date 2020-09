Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. Archivbild

Quelle: Roberto Monaldo.Lapress/LaPresse via ZUMA Press/dpa

In Italien soll in ersten Regionen, die Schulen wegen der Coronavirus-Krise geschlossen hatten, der Unterricht am Montag wieder beginnen. Das verlautete nach einem Treffen von Ministerpräsident Giuseppe Conte mit Regionalpolitikern in Rom. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schrieb, sollten die Schüler nur in den drei am härtesten getroffenen Regionen, darunter in der Lombardei, weiter zu Hause bleiben.



Italien verzeichnet mit mehr als 1000 Infizierten den größten Ausbruch von Sars-CoV-2 in Europa.