Ein Paar mit Gesichtsmasken fährt in Seoul Fahrrad. Symbolbild

Quelle: Ahn Young-Joon/AP/dpa

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf mehr als 7.100 gestiegen. Am Samstag seien weitere 367 Menschen positiv getestet worden, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Bisher wurden 50 Todesfälle gemeldet, die in Verbindung mit dem Erreger der zuerst in China ausgebrochenen Lungenkrankheit Covid-19 gebracht werden.



Es war zugleich das erste Mal seit dem 26. Februar, dass weniger als 400 neue Infektionsfälle an einem Tag erfasst wurden, wie die Nachrichtenagentur Yonhap meldete.