Eine Aufnahme des Coronavirus. Archivbild

Quelle: ---/NIAID-RML/dpa

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat Island den Ausnahmezustand ausgerufen. Erstmals hätten sich zwei Menschen - ein Mann und eine Frau zwischen 50 und 70 Jahren - innerhalb Islands angesteckt, sagte Chef-Epidemiologe Thorolfur Gudnason. Insgesamt stieg die Zahl der Fälle auf 43. Die bisher Infizierten hätten sich in Österreich oder Italien angesteckt.



Der Ausnahmezustand bedeutet, dass in Institutionen strengere Regeln zur Prävention gelten. In der Öffentlichkeit gebe es zunächst keine Einschränkungen.