Ein Flugzeug der Turkish Airlines. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die halbstaatliche türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines hat wegen der Coronavirus-Krise alle Flüge nach China eingestellt. Die Maßnahme soll zunächst bis zum 29. Februar gelten, erklärte die Airline.



Die Gesellschaft weitete zudem Einschränkungen für Verbindungen in den Iran aus. Flüge zu allen Zielen außer nach Teheran würden nun bis zum 10. März ausgesetzt. Laut einem offiziellen Dekret dürfen Ausländer, die in den vergangenen zwei Wochen in China oder Iran waren, nicht in die Türkei reisen.