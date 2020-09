Eine Euro-Münze vor einem Dollar-Geldschein. Archivbild

Der Eurokurs ist angesichts der hohen Verunsicherung an den Märkten zeitweise auf den höchsten Stand seit Februar 2019 gestiegen. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung kletterte bis auf 1,1495 US-Dollar. Zuletzt notierte er aber wieder tiefer bei 1,1404 Dollar. Am Freitagabend hatte der Euro noch deutlich weniger gekostet.



Die sich ausbreitende Coronavirus-Krise und der starke Einbruch der Ölpreise sorgte für Verunsicherung. So legten neben dem Euro vor allem der japanische Yen und der Schweizer Franken zu.