Soldaten mit Atemschutzmasken in Italien. Symbolbild

Quelle: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Nach der Einführung verschärfter Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Ausbreitung in Italien bemüht sich das Auswärtige Amt um Aufklärung, was dies für deutsche Reisende und Ausreisen aus den betroffenen Provinzen bedeutet. Aus dem Außenministerium in Berlin hieß es, die deutschen Auslandsvertretungen in dem Land stünden bereit, "um Deutsche in den betroffenen Gebieten bei Bedarf zu unterstützen".



Das Auswärtige Amt habe "umgehend seine Reise- und Sicherheitshinweise für Italien aktualisiert", hieß es weiter.