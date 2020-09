Arbeiter in Schutzkleidung in einer U-Bahn in Südkorea.

Quelle: Lee Jin-Man/AP/dpa

Die Zahl der neu erfassten Sars-CoV-2-Infektionen in Südkorea ist nach der rückläufigen Entwicklung in den vergangenen Tagen wieder deutlich gestiegen. So seien laut den Gesundheitsbehörden 242 weitere Fälle diagnostiziert worden. Die Gesamtzahl stieg auf 7.755.



Auch im Ursprungsland China gab es mit 24 neu nachgewiesenen Fällen wieder ein stärkeres Plus als am Vortag. Seit Beginn der Epidemie im Dezember haben sich nach der offiziellen Statistik insgesamt 80.778 Menschen in Festlandchina infiziert.