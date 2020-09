Ein Frau trägt eine Schutzmaske in Peking.

Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa

In China wurde erstmals eine Stadt außerhalb der Provinz Hubei de facto unter Quarantäne gestellt. In der Neun-Millionen-Einwohner-Metropole Wenzhou an der Ostküste dürfe nur noch ein Mensch pro Haushalt alle zwei Tage auf die Straße, um das zum Leben Notwendige einzukaufen, teilten die örtlichen Behörden mit.



Sie setzten zudem den öffentlichen Verkehr aus. Zuvor waren bereits Städte in der Provinz Hubei mit zusammen mehr als 50 Millionen Einwohnern unter Quarantäne gestellt worden.