Touristen mit Mundschutz in Bethlehem.

Quelle: Abedalrahman Hassan/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Israels Verteidigungsminister Naftali Bennett hat die Schließung Bethlehems angeordnet. Der in Absprache mit der Armee und den palästinensischen Behörden beschlossene Schritt solle die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen, berichteten israelische Medien.



Zuvor hatte der palästinensische Präsident Mahmud Abbas einen 30-tägigen Ausnahmezustand für die palästinensischen Gebiete ausgerufen. In Bethlehem waren am Donnerstag sieben Personen positiv auf "Covid-19" getestet worden.