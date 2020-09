Fiebermessung bei einem Passanten in Wuhan.

Quelle: Xiao Yijiu/XinHua/dpa

Die Zahl der Toten durch das neue Coronavirus hat die der Sars-Pandemie vor 17 Jahren überstiegen. Mit 89 neuen Todesfällen durch die Lungenerkrankung, die Chinas Gesundheitsbehörde bestätigte, kletterte die Gesamtzahl der Opfer weltweit auf 813.



An dem Schweren Akuten Atemwegssyndrom (Sars) waren 2002/2003 laut WHO 8.096 Menschen erkrankt und weltweit 774 gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen durch das neue Coronavirus stieg in China um weitere 2.656 auf 37.198 Fälle.